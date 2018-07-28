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суббота, 28 июля 2018 17:32

В Украину вернулись 12 моряков, которые более года провели в греческой тюрьме

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  Встреча украинских моряков, которые больше года провели в греческой тюрьме. Фото: Hromadske
Встреча украинских моряков, которые больше года провели в греческой тюрьме. Фото: Hromadske

Домой вернулись 12 украинских моряков, которые были заключены в Греции по подозрению в контрабанде оружия.

В греческой тюрьме украинцы находились более года, передает "Громадське".

Родственники и близкие друзья встречали моряков в Одесском аэропорту. Один из украинцов рассказал, что по дороге домой пришлось делать четыре пересадки.

"Устали, хочу домой. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит", - сказал он.

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Заключенными в Греции остаются еще четверо украинских моряков. Экипаж контейнеровоза Mekong Spiri подозревают в контрабанде оружия, их задержали в 2017 году. Сейчас судно стоит в морском порту Лавре в 60 километрах от Афин.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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