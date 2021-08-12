В Украину сунет африканская жара

В воскресенье погода также должна быть солнечной, без чрезмерной жары. Фото: pixabay

13 августа температура воздуха в Украине нагреется до +24...29°С.

Тепло продержится несколько дней, а с понедельника, 16 августа, придет африканская жара +30...35°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В пятницу на всей территории Украины дожди не предвидятся. Локальные короткие грозовые осадки могут быть лишь на востоке и юго-востоке.

В Киеве будет солнечно, сухо и тепло: +26...27°С.

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В воскресенье погода также должна быть солнечной и без чрезмерной жары.

Сегодня, 12 августа, в Украине немного похолодает. На востоке и юге будет максимум +32°С, на западе и севере +22...24°С. Вцентральных регионах до +28°С. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях и в Крыму возможны дожди. На остальной территории - переменная облачность, но сухо.