Где сегодня ждать ненастья

В Украине немного похолодает, местами будут дожди. Фото: pixabay.com

Сегодня, 12 августа, в Украине немного похолодает. На Востоке и Юге будет максимум +32°С, на Западе и Севере - +22...24°С, в центральных регионах температура будет подниматься до +28°С.

При этом в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму возможны дожди. На остальной территории - переменная облачность, но сухо, передает УНИАН.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +14°С, днем ​​+26°С.

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +11°С, днем ​​23°С.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +12°С, днем ​​+23°С.

В Ровно в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°С, днем ​​+23°С.

В Тернополе 12 августа ночью будет +11°С, днем ​​+22°С, переменная облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +11°С, днем ​​+22°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно, ночью +10°С, днем ​​+23°С.

В Черновцах в четверг - почти безоблачно, ночью +13°С, днем ​​+24°С.

В Виннице сегодня будет +12 ... 23°С, почти безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +12°С, днем ​​+24°С, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°С, днем ​​+26°С.

В Кропивницкому температура ночью будет +13°С, днем ​​+27°С, почти безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +15... 28°С.

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В Одессе 12 августа - почти безоблачно, температура ночью 17°С, днем ​​+30°С.

В Херсоне в четверг ночью +16°С, днем ​​+31°С, переменная облачность.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +16°С, днем ​​+29°С.

В Запорожье сегодня температура ночью +17°С, днем ​​+28°С, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13 ... 27°С, переменная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 16°С, днем ​​+29°С, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°С, днем ​​+29°С, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет немного безоблачно, +16 ... 25°С, ливень.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью 19°С, днем ​​+31°С.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 19°С, днем ​​+32°С.

В четверг, 12 августа, в юго-восточных областях Украины ожидается непогода. Возможны грозы и шквалы 15-20 м/c. Из-за резкого ухудшения погоды объявили I уровень опасности. I степень - погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуют быть более внимательными и осторожными, следить за сообщениями о возможных осложнениях погодных условий.