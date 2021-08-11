В Украине объявили штормовое предупреждение. Где ждать опасности

В четверг, 12 августа, в юго-восточных областях Украины ожидается непогода. Возможны грозы и шквалы 15-20 м/c.

Из-за резкого ухудшения погоды объявили I уровень опасности, сообщают в Укргидрометцентре.

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I степень - погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуют быть более внимательными и осторожными, следить за сообщениями о возможных осложнениях погодных условий.

Сегодня на западе, севере и местами в центральной части Украины будет сухая погода. Воздух прогреется до +25...28°С. Восток и юг не отпустит жара, столбики термометров поднимутся до +33...35°С.

В Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях, а также в Крыму ожидаются небольшие дожди.