Где сегодня будет жара, а где накроет дождь: подробный прогноз

11 августа будет жарко, местами дождь. Фото: pixabay.com

Сегодня на Западе, Севере и местами в центральной части Украины будет сухая погода. Воздух прогреется до +25...28°С. Восток и Юг не отпустит жара, столбики термометров поднимутся до +33...35°С.

В Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях, а также в Крыму ожидаются небольшие дожди, передает УНИАН.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +16°С, днем ​​+28°С.

Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +13°С, днем ​​+25°С.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°С, днем ​​+25°С.

В Ровно в среду ожидается незначительное облачность, ночью +12°С, днем ​​+25°С.

В Тернополе 11 августа ночью будет +12°С, днем ​​+25°С, переменная облачность.

В Хмельницком будет немного облачно, ночью +13°С, днем ​​+26°С.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +14°С, днем ​​+26°С.

В Черновцах в среду - почти безоблачно, ночью +15°С, днем ​​+30°С.

В Виннице будет +14...27°С, переменная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +14°С, днем ​​+24°С, переменная облачность.

В Черкассах будет ясно, ночью +17°С, днем ​​+29°С.

В Кропивницкому температура ночью будет +17°С, днем ​​+28°С, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19...30°С.

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В Одессе 11 августа - почти безоблачно, температура ночью +19°С, днем ​​+31°С.

В Херсоне в среду ночью +20°С, днем ​​+32°С, переменная облачность, дождь.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°С, днем ​​+30°С.

В Запорожье температура ночью +20°С, днем ​​+30°С, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +17...30°С, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°С, днем ​​+29°С.

В Днепре температура ночью будет +19°С, днем ​​+30°С, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет ясно, ливень, +18...25°С.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°С, днем ​​+33°С.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°С, днем ​​+35°С.

В августе украинцев ожидают длительные магнитные бури. Так, 16-17 августа до Земли дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников. А также для тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность. 18-20 августа после мощной магнитной бури придет новая - средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепад давления.