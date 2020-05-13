В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика

 
Ексклюзивы
1/5
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 45
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1152
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 873
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 945
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4698
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 423
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3150
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4842
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3960
Фото
Все фото
5
10
11
13
11
&quot;Новая почта&quot; отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
ВДНХ возвращается: &quot;Экспоцентр Украины&quot; открывает летний сезон
ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон
Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры
Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Видео
Все видео
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 954
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3150
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3960
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1899
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 675
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 14:13

В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика

  Комментировать
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В четверг в Украине снова будет дождь. Фото: pixabay

После дождей и заморозков в Украину с юга пришел антициклон.

Поэтому сегодня почти на всей территории страны будет солнечно и сухо, а низкое атмосферное давление изменилось повышенным, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Впрочем, завтра опять вернется циклон с атмосферными фронтами. 14 мая в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесской области. Возможны грозы.На востоке, значительной части юга, в Днепре и районах существенные осадки завтра маловероятны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 13 мая: чьи финансовые дела пойдут в гору

"Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым. Ближайшей ночью будет холодно, + 4 + 9 градусов. Однако облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. А вот на северо-востоке и востоке Украины, где ожидаются прояснения, есть вероятность заморозков 0-3 градуса. В центре усиление ветра также может спасти от `нулев` и` минусов` ", - пишет Диденко.

По ее словам, завтра днем ​​на крайнем севере ожидается + 9 + 13 градусов, в большинстве северных областей + 12 + 16 градусов. В центральных областях + 17 + 22 градуса, в Винницкой до +25 градусов. На востоке Украины 16 градусов на Харьковщине, + 18 + 22 градуса - в Луганской и Донецкой областях. На юге в прибрежных районах + 17 + 20 градусов, на континентальной части + 20 + 25 градусов. На Волыни и Ровенщине + 10 + 12 градусов, в большинстве западных областей + 12 + 18 градусов, в Закарпатье до +22 градусов. В Черновицкой области возможна жара, которая завтра будет царить в Молдове и Румынии, там вероятно местами до 27 градусов.

В Киеве ожидается увеличение облачности, дожди, ночью +7, +8 градусов, днем ​​в столице +13, +14 градусов.

На большинстве территории Украины в среду, 13 мая, осадков не ожидается. Но возможны ночные заморозки и максимально 18 градусов тепла днем, сообщили в Укргидрометцентре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 21807
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 19658
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 18486
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 16398
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12924
Общество
МВД подготовило санавиацию для транспортировки больных коронавирусом
МВД подготовило санавиацию для транспортировки больных коронавирусом Просмотров: 45
В оккупированном Крыму опасаются нехватки мест в обсерваторах
В оккупированном Крыму опасаются нехватки мест в обсерваторах Просмотров: 99
Шмыгаль рассказал, до каких пор украинцы будут сидеть на карантине
Шмыгаль рассказал, до каких пор украинцы будут сидеть на карантине Просмотров: 621
В приложении "Дия" появился новый документ
В приложении "Дия" появился новый документ Просмотров: 162
Рассказали о состоянии здоровья командующего Нацгвардии, который болел коронавирусом
Рассказали о состоянии здоровья командующего Нацгвардии, который болел коронавирусом Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
Голосов: 51256
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua