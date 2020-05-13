В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика

В четверг в Украине снова будет дождь. Фото: pixabay

После дождей и заморозков в Украину с юга пришел антициклон.

Поэтому сегодня почти на всей территории страны будет солнечно и сухо, а низкое атмосферное давление изменилось повышенным, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Впрочем, завтра опять вернется циклон с атмосферными фронтами. 14 мая в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесской области. Возможны грозы.На востоке, значительной части юга, в Днепре и районах существенные осадки завтра маловероятны.

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"Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым. Ближайшей ночью будет холодно, + 4 + 9 градусов. Однако облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. А вот на северо-востоке и востоке Украины, где ожидаются прояснения, есть вероятность заморозков 0-3 градуса. В центре усиление ветра также может спасти от `нулев` и` минусов` ", - пишет Диденко.

По ее словам, завтра днем ​​на крайнем севере ожидается + 9 + 13 градусов, в большинстве северных областей + 12 + 16 градусов. В центральных областях + 17 + 22 градуса, в Винницкой до +25 градусов. На востоке Украины 16 градусов на Харьковщине, + 18 + 22 градуса - в Луганской и Донецкой областях. На юге в прибрежных районах + 17 + 20 градусов, на континентальной части + 20 + 25 градусов. На Волыни и Ровенщине + 10 + 12 градусов, в большинстве западных областей + 12 + 18 градусов, в Закарпатье до +22 градусов. В Черновицкой области возможна жара, которая завтра будет царить в Молдове и Румынии, там вероятно местами до 27 градусов.

В Киеве ожидается увеличение облачности, дожди, ночью +7, +8 градусов, днем ​​в столице +13, +14 градусов.

На большинстве территории Украины в среду, 13 мая, осадков не ожидается. Но возможны ночные заморозки и максимально 18 градусов тепла днем, сообщили в Укргидрометцентре.