Без осадков, но с заморозками: синоптики рассказали о погоде на среду

На большинстве территории Украины в среду, 13 мая, осадков не ожидается.
Но возможны ночные заморозки и максимально 18 градусов тепла днем, сообщили в Укргідрометцентрі.
"В ближайшие сутки без осадков, лишь ночью в восточной части, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, на Левобережье местами порывы ветра 15-20 м / с, температура ночью в северных и большинстве центральных областей 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °, в западных областях заморозки в воздухе 0-3 °, на остальной территории 4-9 ° тепла, днем в Украине 12-18 ° ", - сообщили синоптики.
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Также 14 мая в западных, северных и в центральных областях осадки днем умеренные. 14 мая с восточной части на почве заморозки 0-5 °; днем в большинстве западных и северных областей 13-18 ° тепла, на остальной территории 19-26 °.
15 мая на юге и востоке, днем в Карпатском регионе небольшие дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-9 ° тепла.
В большинстве областей 12 мая предполагается +17...+21 градусов, на востоке и юге – до +22...+25 градусов. В Киеве 12 мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха после сегодняшнего лета снизится до +19...+20 градусов.
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