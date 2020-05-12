Без осадков, но с заморозками: синоптики рассказали о погоде на среду

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине. Фото: pixabay

На большинстве территории Украины в среду, 13 мая, осадков не ожидается.

Но возможны ночные заморозки и максимально 18 градусов тепла днем, сообщили в Укргідрометцентрі.

"В ближайшие сутки без осадков, лишь ночью в восточной части, днем ​​в Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой дождь, на Левобережье местами порывы ветра 15-20 м / с, температура ночью в северных и большинстве центральных областей 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °, в западных областях заморозки в воздухе 0-3 °, на остальной территории 4-9 ° тепла, днем ​​в Украине 12-18 ° ", - сообщили синоптики.

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Также 14 мая в западных, северных и в центральных областях осадки днем ​​умеренные. 14 мая с восточной части на почве заморозки 0-5 °; днем в большинстве западных и северных областей 13-18 ° тепла, на остальной территории 19-26 °.

15 мая на юге и востоке, днем ​​в Карпатском регионе небольшие дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-9 ° тепла.

В большинстве областей 12 мая предполагается +17...+21 градусов, на востоке и юге – до +22...+25 градусов. В Киеве 12 мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха после сегодняшнего лета снизится до +19...+20 градусов.