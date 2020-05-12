Похолодание, град и снег – синоптики напугали киевлян неутешительным прогнозом

В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, синоптики объявили штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В северных областях Украины, в центре, а во второй половине дня на юге ожидаются дожди. В большинстве областей 12 мая предполагается +17...+21 градусов, на востоке и юге – до +22...+25 градусов. В Киеве 12 мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха после сегодняшнего лета снизится до +19...+20 градусов.

"В Польше сейчас уже кое-где идет снег (а также в Германии, Чехии, Литве, Латвии), в Варшаве - дождь и резко похолодало. Очень интересно, что на подобную смену погоды в это время люди в Польше говорят: Холодная Зоська. И это не просто какая-то придуманная примета. По результатам исследований обсерватории Ягеллонского университета ,анализ атмосферных явлений с 1881-го по 1980 год показал, что в течение 95 лет в этот временной отрезок действительно наблюдалось сильное похолодание в середине мая в Центральной и Восточной Европе", - пишет синоптик Наталья Диденко.

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Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах - сильный снег и метели. Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра. В среду похолодает до +13...+14 градусов, фронт уйдет, появится в Киеве солнце. И ближайшая неделя будет вся "свежей", а дождь возможен еще 14 мая.

Фронт попытается не только осложнить погоду, но и наше самочувствие.

"Уже со вчера некоторые жалуются на проблемы со здоровьем. Не тревожьтесь, посоветуйтесь с врачом, держите вблизи знакомые проверенные средства защиты от последствий сложной метеоситуации", - добавляет Наталья Диденко.

В июне температура воздуха будет подниматься выше +30°C. Будет преимущественно солнечно. Сильных, как в мае, дождей на западе страны не ожидают.