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суббота, 02 ноября 2019 14:18

В Украину с гастролями едет российская певица, которая признавалась в любви Путину

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  Любовь Успенская выступит в Киеве и Одессе. Фото: BH
Любовь Успенская выступит в Киеве и Одессе. Фото: BH

В Украину с гастролями едет звезда российского шансона 65-летняя Любовь Успенская, которая признавалась в любви Путину и поддерживала войну на Донбассе.

Певица 10-11 ноября будет выступать в Киеве и Одессе. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram.

Стерненко опубликовал фото афиш, которые подтверждают приезд Успенской в ​​Украину. Также активист напомнил, что ранее певица публично выражала собственные симпатии президенту РФ Владимиру Путину и требовала смягчить меру пресечения для криминального авторитета Олега Медведева, который спонсировал боевиков на Донбассе.

"Как хорошо, что у нас есть позиция государства по этому поводу, и на Успенскую не ждут никакие трудности вроде недопуска в Украину или депортации. Российский мусор у нас государство уважает", - прокомментировал Стерненко.



Певица Светлана Лобода, которая в последнее время проживает в России, тайно выступила в Киеве в День Конституции. Она вышла на сцену одного из киевских клубов вместе с певцом и шоуменом Александром Реввой.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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