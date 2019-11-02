В Украину с гастролями едет российская певица, которая признавалась в любви Путину

Любовь Успенская выступит в Киеве и Одессе. Фото: BH

В Украину с гастролями едет звезда российского шансона 65-летняя Любовь Успенская, которая признавалась в любви Путину и поддерживала войну на Донбассе.

Певица 10-11 ноября будет выступать в Киеве и Одессе. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram.

Стерненко опубликовал фото афиш, которые подтверждают приезд Успенской в ​​Украину. Также активист напомнил, что ранее певица публично выражала собственные симпатии президенту РФ Владимиру Путину и требовала смягчить меру пресечения для криминального авторитета Олега Медведева, который спонсировал боевиков на Донбассе.

"Как хорошо, что у нас есть позиция государства по этому поводу, и на Успенскую не ждут никакие трудности вроде недопуска в Украину или депортации. Российский мусор у нас государство уважает", - прокомментировал Стерненко.







Певица Светлана Лобода, которая в последнее время проживает в России, тайно выступила в Киеве в День Конституции. Она вышла на сцену одного из киевских клубов вместе с певцом и шоуменом Александром Реввой.