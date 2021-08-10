В Украину привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика

Оригинал покажут на праздник в Софии Киевской. Фото: Офис президента

Оригинал Конституции Пилипа Орлика прибыл в Украину впервые более чем за 300 лет.

Экспонат покажут в день 30-летия Независимости Украины, сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

Украинцы смогут впервые увидеть исторический документ, по ее словам.

"Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости", - говорит нардеп.

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Три копии Конституции сохраняют в Украине. Они экспонируются в парламенте и Офисе президента. Третью копию передадут в Конституционный Суд, сейчас ее реформируют.

Оригинал покажут на праздник в Софии Киевской.

Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.