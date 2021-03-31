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среда, 31 марта 2021 07:26

В Украину приедет вакцина Pfizer

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В Украину приедет вакцина Pfizer
Вакцина будет поставляться траншами до конца июня. Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Украина получила от COVAX подтверждение о выделении еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer.

Глобальная инициатива COVAX планирует обеспечить доставку вакцин от Covid-19 в страны с низким и средним доходом, заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Общественное". В рамках этой же инициативы Украина должна получить еще 117 тыс. доз Pfizer.

Вакцина будет поставляться траншами до конца июня. Конкретная дата пока неизвестна, она будет зависеть от поставки ЮНИСЕФ.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Срок годности вакцины, 500 тыс. доз которой получила Украина, истекает 23 июня . Украинцы не смогут выбирать производителя Covid-вакцины. Поэтому ждать, когда закупят другие препараты, нет смысла. Препарату Pfizer необходима температура хранения -60...80°C, после выхода за пределы которой он должен быть использован в течение 5 дней. Вакцины AstraZeneca, Novavax и Sinovac имеют температуру хранения от +2...8°C.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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