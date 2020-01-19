В Украину приедет иранский руководитель расследования авиакатастрофы МАУ

Представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана, руководящий расследованием катастрофы самолета компании МАУ в аэропорту Тегерана, может прибыть в Украину в течение недели.
Представитель Ирана встретится с руководством Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, говорится в заявлении, распространенном Советом по безопасности на транспорте Канады (TSB).
Стороны обсудят расследование и посетят лабораторию по расшифровке бортовых самописцев.
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Также в течение недели в Украину приедут эксперты TSB.
В ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.
В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что в украинский самолет Boeing 737 попала ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.
Сегодня тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину.
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