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четверг, 23 сентября 2021 21:43

В Украину прибыли эвакуированные из Афганистана

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В Украину прибыли эвакуированные из Афганистана
Украина эвакуировала из Кабула 96 человек. Фото: Facebook / Андрей Юраш

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана.

Из Кабула вывезли 96 человек, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.

"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились. Сегодня в очередной раз успешная операция возврата наших граждан. Списки формирует МИД по запросу всех, кто проявляет этот запрос, кто обращается, а это не только граждане Украины. Сейчас на этом борту прилетели люди, возврат которых запрашивал Ватикан, Канада. Сейчас прилетело 96 человек. Среди них есть граждане Украины, есть лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей", - сказала она.

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Заведующий по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания секретариата Кабинета министров Украины Андрей Юраш сообщил, что Украина отреагировала на персональную просьбу папы Франциска.

С 15 августа 2021, после того, как "Талибан" захватили власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тыс. человек.

Утром 22 августа в Борисполе Киевской области встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с 31 эвакуированным. Воздушное судно 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан.

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