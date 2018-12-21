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пятница, 21 декабря 2018 22:27

В Украину прибудут британские военные

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В Украину прибудут британские военные
Великобритания направит в Украину своих военных. Фото: "Главком"

В Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гивеном Уильямсоном.

"Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирование совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины, непосредственно Военно-морским силам", - рассказал Полторак.

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Министр обороны также отметил, что стороны рассмотрели возможность ускорения сотрудничества по всему спектру, начиная от расширения формата подготовки в рамках учебно-тренировочной программы Orbital, выхода на новый уровень подготовки и заканчивая расширением военно-технического сотрудничества.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в 2019 приоритетной задачей в Украине будет развитие военно-морской базы на Азове. Командование ВМС Украины предоставит все необходимые расчеты по ее созданию.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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