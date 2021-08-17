В Украину несется холодный циклон Luciano

Атмосферные фронты циклона Luciano уже шагают по Украине.

Дожди и грозы 18 августа ожидаются в зоне прохождения этих фронтов - в северных и центральных областях. Зацепит и часть Одесской области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Контрасты в зоне фронтов значительные. При грозах возможны шквалы и град. Примите во внимание, что в связи со значительными скачками температуры воздуха может "прыгать" и артериальное давление. Высока вероятность мигреней, сонливости, снижения работоспособности. Словом, погода меняется", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Завтра ожидаются атмосферные фронты, грозовые дожди и похолодание

С западной части страны фронт сдвинется. Дождливо там будет разве что сегодня вечером и ближайшей ночью. Завтра же днем на западе и в Крыму уже будет сухо. В среду осадков не ожидается также на востоке и в большинстве южных областей.

Температура воздуха снизится, ведь фронт - холодный. На западе, севере и в Винницкой области столбики термометров покажут +21...27°С. На остальной территории еще продлится жара, +28...33°С.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром ожидаются дожди с грозами, возможны шквалы. Днем осадки отступят, однако ощутимо снизится температура воздуха. Против сегодняшних +30...33°С завтра в столице будет +22...24°С.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.