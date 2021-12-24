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пятница, 24 декабря 2021 14:49

В Украину не пустили российскую актрису

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В Украину не пустили российскую актрису
Россиянка прилетела рейсом из Абу-Даби. Фото: instagram.com/alice_shitikova

В Украину не пустили российскую актрису 31-летнюю Алису Шитикову, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Пограничники также запретили ей въезд в Украину на три года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Россиянка прилетела в "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017-го женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию полуострова, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

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17 декабря в Борисполе российского гитариста не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Мужчина прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Хотел принять участие в творческом проекте.

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Дата
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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