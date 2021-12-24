В Украину не пустили российскую актрису 31-летнюю Алису Шитикову, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.
Пограничники также запретили ей въезд в Украину на три года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Россиянка прилетела в "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017-го женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС", - говорится в сообщении.
Чтобы попасть на временно оккупированную территорию полуострова, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".
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17 декабря в Борисполе российского гитариста не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Мужчина прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Хотел принять участие в творческом проекте.
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