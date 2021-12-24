Россиянка прилетела рейсом из Абу-Даби. Фото: instagram.com/alice_shitikova

В Украину не пустили российскую актрису 31-летнюю Алису Шитикову, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Пограничники также запретили ей въезд в Украину на три года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Россиянка прилетела в "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017-го женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию полуострова, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

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17 декабря в Борисполе российского гитариста не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Мужчина прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Хотел принять участие в творческом проекте.