В Украину надвигается холод

Синоптики прогнозируют на территории Украины холод. В частности на западе страны. Тепло обещают на юге страны. В западных областях температура воздуха ночью упадет до -11 градусов по Цельсию. Днем там +4...+6 градусов.

В южных регионах ночью столбики термометров покажут не ниже -2 градусов. А в дневное время суток будет +7...+9 градусов.

На остальной территории Украины температура будет +2...+6 градусов, а ночью - 1-4 ниже нуля.

Погода в Украине на 6 декабря

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег и гололед: какую погоду прогнозируют для украинцев

6 декабря в Украине начнется второе потепление, оно продлится до 12-13 декабря. С 13-го числа и до конца декабря в Украине продержатся морозы, оттепели не будет.