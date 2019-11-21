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четверг, 21 ноября 2019 07:31

В Украину идут заморозки

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21 ноября в Украине ожидается резкое похолодание. Так, на востоке Украины ночью прогнозируют до 8 градусов мороза.

По всей территории Украины днем от 12 до 14 градусов тепла. В частности, такая погода прогнозируется на Закарпатье, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается от 4 до 8 градусов тепла. При этом только в западных регионах ожидаются осадки.

В центральных и восточных областях - от 0 до 2 градусов тепла. Ночью заморозки.

На востоке Украины будет холоднее. Днем от 0 до 3 градусов тепла, а ночью до 8 градусов мороза.

  Погода в Украине на 21 ноября
Погода в Украине на 21 ноября

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8 выходных дней будут украинцы на новогодние и рождественские праздники в декабре-январе 2019-2020 года. Кабмин ранее обнародовал распоряжение, в котором рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

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21
ноября

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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