В Украину идут заморозки

21 ноября в Украине ожидается резкое похолодание. Так, на востоке Украины ночью прогнозируют до 8 градусов мороза.

По всей территории Украины днем от 12 до 14 градусов тепла. В частности, такая погода прогнозируется на Закарпатье, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается от 4 до 8 градусов тепла. При этом только в западных регионах ожидаются осадки.

В центральных и восточных областях - от 0 до 2 градусов тепла. Ночью заморозки.

На востоке Украины будет холоднее. Днем от 0 до 3 градусов тепла, а ночью до 8 градусов мороза.

Погода в Украине на 21 ноября

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая погода ожидает украинцев зимой

8 выходных дней будут украинцы на новогодние и рождественские праздники в декабре-январе 2019-2020 года. Кабмин ранее обнародовал распоряжение, в котором рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.