В Украину идут морозы

Во вторник, 18 декабря, погода почти всей территории Украины будет зимней. Температурные отметки почти по всей стране, кроме Закарпатья и Крыма, будут с пометкой "минус".
18 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем - небольшой снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица, кроме южных регионах страны, сообщает Укргидрометцентр.
На Сумщине и Черниговщине температурные отметки колебаться от -5 до -7 градусов, а на Киевщине столбики термометров опустятся до -6 ...- 8 градусов. На Закарпатье и в Крыму до -1 ... + 3 градусов
В Киеве 8 декабря существенные осадки - маловероятны. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7 градусов.
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