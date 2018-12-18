В Украину идут морозы

Во вторник, 18 декабря, погода почти всей территории Украины будет зимней. Температурные отметки почти по всей стране, кроме Закарпатья и Крыма, будут с пометкой "минус".

18 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем ​​- небольшой снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица, кроме южных регионах страны, сообщает Укргидрометцентр.

На Сумщине и Черниговщине температурные отметки колебаться от -5 до -7 градусов, а на Киевщине столбики термометров опустятся до -6 ...- 8 градусов. На Закарпатье и в Крыму до -1 ... + 3 градусов

В Киеве 8 декабря существенные осадки - маловероятны. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -7 градусов.

Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра

В течение 18-21 декабря в Украине ожидается снижение температуры: ночью 10-15 °, 20 декабря на северо-востоке до 20 ° мороза.