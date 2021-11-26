В Украину идут дожди: обновили прогноз на выходные

Выходные в Украине будут теплыми и влажными.

27 ноября атмосферные фронты спровоцируют дожди в большинстве областей, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем дожди прекратятся и останутся лишь на востоке и северо-востоке. А еще зацепят в дневные часы Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. На остальной территории днем будет ясно", - говорится в сообщении.

В воскресенье дожди ожидаются в западных областях, в южной части, кроме Одесской области, и в Донецкой и Луганской областях. В Карпатах - с мокрым снегом. Большая часть страны избежит осадков 28 ноября. Ветер ожидается южных направлений, умеренный, временами порывистый.

Автор: facebook.com/tala.didenko Похолодание придет 30 ноября

Температура воздуха порадует. В большинстве областей прогнозируют теплую погоду, в течение дня +5...11°С, в южной части +10...15°С.

В Киеве ближайшей ночью и утром - дождь. Завтра днем осадки стихнут. Вечером в субботу в столице будет без осадков, около +6...7°С. 28 ноября - преимущественно сухо. Суббота ожидается теплой, до +10°С, в воскресенье около +7°С. Похолодание придет 30 ноября.

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26 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с удержанием до конца суток. Ночью и утром 27 ноября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На высокогорье Карпат - 25-30 м/с. Первый уровень опасности, желтый.