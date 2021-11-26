Погода в Украине будет ветреной. Фото: pixabay.com

В пятницу, 26 ноября, в Украине объявили штормовое предупреждение.

Ожидается сильный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайшее время и до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября порывы ветра 15-20 м/с. На высокогорье Карпат 25-30 м/с. Первый уровень опасности желтый", - предупредили синоптики.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Сегодня дождей в Украине будет мало. Прогнозируется только вечером на крайнем западе Украины и в южных районах Одесской области. Температура воздуха в течение дня повышается, ожидается +4…10°C. На востоке и на северо-востоке свежее, +2…5°C, а ночью еще и поморозит, -3…7°C, сообщила синоптик Наталья Диденко.