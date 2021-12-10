В Украину идет значительное потепление: прогноз до конца недели

В пятницу и на выходных в большинстве областей Украины несколько потеплеет. Фото: facebook.com/yulia.rvvp

В ближайшие дни погода порадует украинцев теплом. Завершение недели напомнит о весне.

В течение 10-12 декабря в южной части столбики термометров максимально поднимутся до +10...15°C, сообщила синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.ua.

"Необычно высокие градусы в холодное время года дезориентируют животных и растения, что может негативно сказаться на их жизнедеятельности, нарушаются биоритмы и адаптация. Для людей теплая погода более благоприятна, однако даже высокие градусы будет нивелировать сильный ветер, который достигнет штормовых значений", - говорится в сообщении.

Холодной остается западная часть страны. Лед на деревьях, ветках и проводах, может принести значительный ущерб из-за обламывания и уничтожения. Западные области будут лучшими кандидатами на осадки - ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега.

В Карпатах такая погода с мокрым снегом и вероятным его подтаиванием на склонах может провоцировать схождение лавин.

В пятницу и на выходных в большинстве областей Украины несколько потеплеет. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4...9°C. Ожидаются скачки атмосферного давления, сочетание таких колебаний с ветреной погодой, будут провоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

13 декабря, на Андрея, в Украину придет очередное похолодание.

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По состоянию на утро 10 декабря в результате ухудшения погодных условий без света осталось 107 населенных пунктов Украины. Обесточены пункты в трех областях. Из-за дождя и порывистого ветра там сработала система автоматической защиты линий электропередач.