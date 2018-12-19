В Украину идет теплый атмосферный фронт

В Украине начнется изменение погоды. Фото: Gismeteo

В Украину 21 декабря придет теплый атмосферный фронт. Ожидается повышение температуры, снег и дождь, а местами гололед.

"С 21 начнется изменение погоды. 21-22 еще ничего - снежок, а 23-го на западе и севере будет умеренный снег, мокрый снег, на западе местами с дождем, местами будет гололед", - рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык , передает УНН.

Температура воздуха поднимется выше 0 днем, ночью еще будет легкий минус.

"Ночью 23-го -3 - днем ​​+3. Не очень хорошая погода, особенно для автомобилистов. Днем будет таять - ночью подмерзать", - отметил Билык.

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Подобная погода будет наблюдаться и 25 декабря.

"Теплый атмосферный фронт, с ним связанные осадки - снег, мокрый снег, Юг и Запад - с дождем местами. И до конца суток вся территория Украины будет охвачена этим фронтом", - добавил метеоролог.

При этом он уточнил, что с 26 декабря вновь станет прохладнее: примерно 0 ... -5 днем ​​и -5 ... -10 ночью.



В среду, 19 декабря, в Киеве зажгли главную елку страны. В торжественном мероприятии на Софийской площади приняли участие мэр Виталий Кличко, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса.

