В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки не предвидятся. Фото: pixabay.com

В Украину идет потепление. Возможны оползни снега и льда.

20 февраля в западных областях и в южной части страны дневная температура воздуха ожидается +1...5°С, на Закарпатье до +7°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На остальной территории в течение дня предполагается 0...-5°С, в северных и северо-восточных областях местами до -8°С.

Ближайшей ночью еще поморозит, ночь на воскресенье уже будет с умеренным холодом, а днем в воскресенье практически повсюду столбики термометров покажут около нуля.

Снег пройдет в ночь на субботу на Западе и кое-где на юго-западе, на остальной территории будет доминировать антициклон, без существенных осадков. Днем в субботу и воскресенье в Украине также без осадков.

В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки не предвидятся. Ближайшей ночью мороз до -13...15°С, но уже завтра днем столбики термометров поднимутся до 0...-2°С. В дальнейшем потепление усилится и в столице.

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19 февраля 1999 года Украиной пронеслась метель. В Ивано-Франковской области непогода бушевала более 21 ч. Самую низкую температуру в -31,1°С 19 февраля зафиксировали в 1954 году в Сумах, самая высокая +18,6°С тепла была в 1985-м в Симферополе.