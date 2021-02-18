В Україну йде потепління, але ще поморозить. Якої погоди чекати 19-25 лютого

Погода в Украине будет теплее. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине еще держаться сильные морозы. Столбики термометров местами опустятся до -24°C. Традиционно более холодно будет в западных регионах, теплее на Юге и Востоке. Там самая низкая температура будет держаться на уровне -14°C.

Однако, по прогнозам Укргидрометцентра, с пятницы с каждым днем ​​по всей территории Украины будет теплеть. После 22 февраля воздух прогреется до плюсовой температуры. Однако с 25 февраля вновь поморозит.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

19 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17..-22°C, днем ​​-5..-10°C. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -13..-18°C, днем ​​-2..- 7°C.

20 февраля - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10°С, днем ​​-2..3°С. В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​0..-5°С.

21 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1..-6°С, днем ​​0..5°С. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​-3..2°С.

ВОСТОК

19 февраля - облачно с прояснениями. Ночью снег, днем ​​небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с, ночью порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -9..-14°С, днем ​​-3..-8°С.

20 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12..-17°С, днем -3..-8°С.

21 февраля - облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6..-11° С, днем ​​0..-5°С.

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ЦЕНТР

19 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16 ..- 21 ° C, днем ​​-7 ..- 12 ° C.

20 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, днем ​​в Винницкой, Черкасской, Кировоградской небольшой снег. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13 ..- 18 ° С, днем ​​-2 ..- 7 ° С.

21 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3..-8°С, днем ​​-2..3°С.

СЕВЕР

19 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -19..-24°C, днем ​​-8..-13°C.

20 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, днем ​​в Житомирской, Киевской небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14..-19°С, днем ​​-3..-8°С.

21 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4..-9°C, днем ​​-3..2°C.

ЮГ И КРЫМ

19 февраля - облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем ​​местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9..-14°С, днем ​​-3..-8°С.

20 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, днем ​​в Одесской области Николаевщине небольшой снег. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11..-16°С, днем ​​0..-5°С.

21 февраля - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем ​​без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1..-6°С, днем ​​0..5°С.

КИЕВ

19 февраля - без осадков,. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19..-21°С, днем ​​-11..-13°С.

20 февраля - ночью без осадков, днем ​​небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16..-18°С, днем ​​-4..- 6°С.

21 февраля - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6..-8°С, днем ​​0..2°С.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8-11 ФЕВРАЛЯ

В восточных, северо-восточных областях снег, местами с дождем. На остальной территории без существенных осадков.

22-24 февраля постепенное повышение температуры ночью до 3°С мороза - 3°С тепла, днем ​​до 3-8°С тепла. 25 февраля возможно понижение температуры до значительных морозов.

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Самую низкую температуру в -31,1°С 19 февраля зафиксировали в 1954 году в Сумах, самая высокая 18,6°С тепла была в 1985-м в Симферополе.

Сильный ветер в этот был в 1969-м. Порывы по Украине составляли 25-40 м/с. Наибольшие фиксировали в Запорожской области, 34-42 м/с.

19 февраля 1999 года Украиной пронеслась метель. В Ивано-Франковской области непогода бушевала более 21 ч.

Завершающий прорыв лютого холода в Украину ожидается ближайшей ночью с 18 на 19 февраля. Отсутствие осадков и атмосферные прояснения позволят столбикам термометров опуститься до -20...26°С,