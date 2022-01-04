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вторник, 04 января 2022 12:04

В Украину идет потепление: обновленный прогноз

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Завтра дневная температура воздуха в Украине достигнет +5...12°С.

Лишь в восточных областях и в Сумской области будет прохладнее, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Там ожидается +1...5°С.

"Сильный ветер почти сведет на нет работу теплой воздушной массы и будет ощущаться холоднее, чем должно было бы быть при такой высокой температуре воздуха. Он будет западным, юго-западным, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Дожди пройдут неоднородно. Ночью и утром будет дождливо в западных, северных и центральных областях. Днем дождевая масса сдвинется на восток. Там возможен и мокрый снег. Новая порция дождей дойдет в дневные часы до западных областей. В центральной, северной частях и на юге страны в течение дня среды - без существенных осадков. Под вечер западная влага приблизится и к северным областям.

В Киеве ближайшей ночью и утром в среду ожидается дождь. Днем 5 января - без осадков. Завтра вечером опять задождит, но будет самый теплый день - до +6...9°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Завтра в Украине ожидается самый теплый день
Завтра в Украине ожидается самый теплый день

"Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра - берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев и билбордов. Не задерживайтесь надолго под крышами высоких домов. Снимите с открытых балконов любимую пижаму - ваши зайчики и ромашки рискуют завтра летать по всему району", - добавила синоптик.

Небольшое похолодание ожидается на Рождество, 7 января.

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Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.

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Дата
04
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