В Украину идет потепление: обновленный прогноз

Завтра дневная температура воздуха в Украине достигнет +5...12°С.

Лишь в восточных областях и в Сумской области будет прохладнее, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Там ожидается +1...5°С.

"Сильный ветер почти сведет на нет работу теплой воздушной массы и будет ощущаться холоднее, чем должно было бы быть при такой высокой температуре воздуха. Он будет западным, юго-западным, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Дожди пройдут неоднородно. Ночью и утром будет дождливо в западных, северных и центральных областях. Днем дождевая масса сдвинется на восток. Там возможен и мокрый снег. Новая порция дождей дойдет в дневные часы до западных областей. В центральной, северной частях и на юге страны в течение дня среды - без существенных осадков. Под вечер западная влага приблизится и к северным областям.

В Киеве ближайшей ночью и утром в среду ожидается дождь. Днем 5 января - без осадков. Завтра вечером опять задождит, но будет самый теплый день - до +6...9°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko Завтра в Украине ожидается самый теплый день

"Все это будет происходить на фоне сильного западного ветра - берегите себя и свое имущество от старых ветвистых деревьев и билбордов. Не задерживайтесь надолго под крышами высоких домов. Снимите с открытых балконов любимую пижаму - ваши зайчики и ромашки рискуют завтра летать по всему району", - добавила синоптик.

Небольшое похолодание ожидается на Рождество, 7 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине объявили штормовое предупреждение

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.