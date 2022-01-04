В столице синоптики прогнозируют до +7°С. Фото: pixabay.com

4 января в Украине объявили штормовое предупреждение.

Ожидается штормовой ветер, сообщает пресс-служба ГСЧС. Объявили первый уровень опасности, желтый.

"В западной части, ночью и в восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Днем в западных областях также прогнозируют умеренные дожди. В Карпатах и на северо-востоке пройдет мокрый снег. Из-за оттепели в горах сохраняется значительная опасность схода лавин.

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В Киевской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура днем составит +3...8°С.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.