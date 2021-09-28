В Украину идет похолодание: каким областям приготовиться

В Украине 29 сентября самой теплой ожидается погода на юге и западе, максимально в течение дня будет +14...19°С.

Холоднее всего сегодня окажется на севере и северо-востоке +10...14°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В центре и на востоке +12...17°С.

"Сухой и свежей погода останется до конца недели, включая выходные. Ночью, при прояснениях, есть вероятность заморозков, днем будет больше солнца. Сентябрь уже вызывает такси на вокзал", - говорится в сообщении.

Самыми теплыми в среду обещают быть Одесская, Черновицкая, Закарпатская области и Крым. А самыми холодными - Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Харьковская и Луганская.

Автор: facebook.com/tala.didenko Распределение температуры воздуха в Европе показывает классическую схему

Ночи в Украине остаются холодными. Антициклон из северных районов обусловит температуру в пределах +3...9°С. Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или небольшой. Осадки будут только в Крыму.

В Киеве среда предполагается без дождя, с ночными +4...7°С и дневными +10...13°С.

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До конца текущего месяца и в октябре ожидается несколько сильных магнитных бурь. Возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Двухдневная буря накроет Землю 28 и 29 сентября.