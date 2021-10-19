В Украину едет глава Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин приедет сегодня в Украину / Getty Images

Во вторник, 19 октября, начнется визит главы Пентагона Ллойда Остина в Украину.

Это станет очередным подтверждением непреложного стратегического партнерства между двумя странами и поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, передает пресс служба Минобороны Украины.

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В министерстве обороны состоится встреча украинского министра обороны Андрея Тарана с американским коллегой Остином. Обсудят реализацию достигнутых договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества, прогресс в проведении оборонной реформы в Украине. Она должна, в частности, воплощать украинские евроатлантические стремления и вопросы безопасности в регионе Черного моря.

Высокие американские гости примут участие в ежедневной утренней церемонии чествования защитников Украины, погибших за украинскую независимость и во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности.

Визит Остина - продолжение диалога, начатого во время визита президента Зеленского в США в августе этого года. Сегодня же состоится встреча украинского президента с Остином, во время которой обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и в сфере региональной безопасности.

В начале сентября в рамках рабочего визита Зеленского в США подписали ряд важных документов. В частности, меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества. Три соглашения на общую сумму $2,5 млрд заключил государственный концерн "Укроборонпром". Они касаются сотрудничества с американскими оборонными компаниями.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко заключил в США соглашение о сотрудничестве для украинской системы здравоохранения с лидерами мирового рынка - компаниями General Electric, Medtronic и MSD.

США также передадут Украине шесть патрульных катеров. Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году, сообщили в Пентагоне.