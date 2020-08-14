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пятница, 14 августа 2020 14:19

В Украину без самоизоляции: Кабмин расширил перечень лиц

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В Украину без самоизоляции: Кабмин расширил перечень лиц
Кабмин увеличил круг лиц, от которых не требуют обязательной самоизоляции. Фото: pixabay.com

Правительство расширило категорию лиц, пересекающих государственную границу из государств с широким распространением Covid-19, которым не обязательна самоизоляция.

"В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Также исключение по самоизоляции при пересечении границы имеют:

- лица, не достигшие 12 лет;

- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

- лица, являющиеся гражданами государств со значительным распространением Covid-19, но не находящиеся на их территории в течение последних 14 дней или тех, которые пересекают территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

- деятели культуры по приглашению учреждений культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них.

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42 страны мира открыли свои границы для граждан Украины. На прошлой неделе таких стран было 38, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также рассказал, какие именно страны добавились.

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