"В украинского общества появилось новое задание" - что изменится после увольнения Вьятровича

Украинский институт национальной памяти остался без руководителя Фото: novynarnia.com

Кабинет министров Украины уволил Владимира Вьятровича с должности руководителя Украинского института национальной памяти.

О вероятности своего увольнения Вятрович заявил еще в июне, поскольку он критиковал лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

"Гуманитарная политика не изменится, но на нее будут делать меньший акцент. К власти пришли люди,которые не понимают серьезности этих вещей. В украинском общества появилось новое задание - не дать этого сделать. Потому гуманитарная политика очень четко очерчивает границы государства, народа. Если эти границы размыты - это значит, что туда влезает враг ", - говорит политолог Александр Палий.

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"Вятровичу удавалось на систематической основе поднимать историю освободительной борьбы начала и середины ХХ века. Так называемую "бандеровщину". Не каждый народ может похвастаться тем, что противостоял одновременно двум большим империям. Кроме нас в Европе такие только литовцы. Не удавалось же актуализировать тему истории вообще. Должен был масштабнее поднимать ее пласты, но сам в этом не разбирался, а подсказать было некому. "

Между Украиной и Россией идет война на национальную идентичность. Русский язык - это оружие россиян против украинцев, и в настоящее время украинцы это понимают. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.