В украинских селах появится скоростной мобильный интернет

Кабмин одобрил тендеры на 5G. Фото: akket.com

Правительство Украины одобрило тендеры на 5G и решения для запуска интернета в самолетах.

Кабинет министров Украины поддержал изменения в Национальной таблицы распределения полос радиочастот, которые позволят пользоваться интернетом во время полета в самолете, сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

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Кроме того, расширят диапазон для мобильной связи, которая обеспечит села и отдаленные регионы качественным интернетом.

Международные трассы нужно обеспечить 4G до осени 2022-го. Новое правительство недавно сформировало следующую задачу: за 2 года нужно будет увеличить покрытие 3G/4G c 74% до 90% населения. То есть все населенные пункты 2000+, добавили в правительстве.