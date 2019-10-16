Когда главные дороги страны покроют интернетом 4G

Международные трассы нужно будет обеспечить 4G до осени 2022 года.

"Это касается не только международных дорог, но и национальных. Правительство выдвинет такое требование в новых лицензиях мобильщикам: обеспечить 4G национальные трассы за 48 месяцев (в 2025 году)", - сообщил ЛИГА.net глава Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александр Животовский.

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Новое правительство недавно сформировало следующую задачу: за два года нужно будет увеличить покрытие 3G/4G c 74% до 90% населения. То есть все населенные пункты 2000+, добавил он.

22,9 миллиона интернет-пользователей насчитывается в Украине. Таковы данные исследования международной исследовательской сети "Фактум Групп". Впервые за три года количество интернет-пользователей выросло на 7% - до 71%. "Одной из причин такого роста является" смартфонизация "населения. На сегодня 22% пользователей выходят в интернет только с помощью смартфонов ", - говорится в исследовании. Возросло количество интернет-пользователей в селах и городах с населением до 100 000. Интернет имеют дома 65% украинцев.