В Украини есть три закрытые версии авиакатастрофы в Иране - Данилов

Данилов также сообщил, что Украина выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет. Фото: РБК-Україна

Украина имеет три версии авиакатастрофы в Иране.

Сейчас эти предположения не могут открыть для широкой общественности, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию liga.net.

Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.

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"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он.

Иран подчеркивает, что его эксперты должны присутствовать во время расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета авиакомпании МАУ. Самописцы очень повреждены, их надо восстановить.