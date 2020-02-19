Иран никому не будет передавать бортовые самописцы сбитого самолета МАУ

Власти Ирана заявили, что бортовые самописцы должны исследовать с их специалистами. Фото: glavcom.ua

Иран подчеркивает, что его эксперты должны присутствовать во время расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета авиакомпании МАУ.

Самописцы сильно повреждены и их еще надо восстановить, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Мы вправе самостоятельно расшифровать черные ящики. Имеем право присутствовать во время любой работы специалистов с черными ящиками, - сказал иранский чиновник.

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"Если кто-то считает, что мы отдадим черные ящики другим, чтобы те расшифровали их вместо нас, то мы этого ни в коем случае не сделаем", - заверил Зариф.

Бортовой самописец украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране, сильно поврежден. Власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом бортового самописца.