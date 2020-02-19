В Иране заявили о сильном повреждении бортового самописца самолета МАУ

Бортовой самописец украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране, сильно поврежден.
Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
По его словам, власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом бортового самописца.
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"Решили сначала завершить ремонт бортового самописца, а затем попытаться расшифровать его. В настоящее время они заняты ремонтом", - заявил министр.
Вести переговоры о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета компании МАУ под Тегераном Украина будет от имени всех 5 стран, граждане которых стали жертвами трагедии.
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