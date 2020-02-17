Авиакатастрофа МАУ в Иране: Украина потребует компенсации для 5 стран

Вести переговоры о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета компании МАУ под Тегераном Украина будет от имени всех 5 стран, граждане которых стали жертвами трагедии.
Заявил об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.
"Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы достигли ее",— рассказал он.
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Договариваются с иранскими властями будут о сумме компенсаций как для семей погибших, так и для компании МАУ за сбитый самолет.
Что касается финансовой помощи, которую семьи погибших украинцев получили от украинского правительства, Пристайко уточнил, что это была не компенсация, а именно помощь.
17 февраля проходит 40 суток со дня катастрофы рейса PS752 под Тегераном. Почтили память жертв в аэропорту "Борисполь": заложили сквер и установили памятный камень. На поминальные мероприятия пригласили родных и близких погибших украинцев, послов и представителей дипломатических миссий стран, также потерявших своих граждан.
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