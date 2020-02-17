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Авиакатастрофа МАУ в Иране: Украина потребует компенсации для 5 стран

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Авиакатастрофа МАУ в Иране: Украина потребует компенсации для 5 стран
Украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в Иране 8 января. Ни один из 176 человек, находившихся на борту, не выжил. ФОТО: tsn.ua

Вести переговоры о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета компании МАУ под Тегераном Украина будет от имени всех 5 стран, граждане которых стали жертвами трагедии.

Заявил об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.

"Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы достигли ее",— рассказал он.

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Договариваются с иранскими властями будут о сумме компенсаций как для семей погибших, так и для компании МАУ за сбитый самолет.

Что касается финансовой помощи, которую семьи погибших украинцев получили от украинского правительства, Пристайко уточнил, что это была не компенсация, а именно помощь.

17 февраля проходит 40 суток со дня катастрофы рейса PS752 под Тегераном. Почтили память жертв в аэропорту "Борисполь": заложили сквер и установили памятный камень. На поминальные мероприятия пригласили родных и близких погибших украинцев, послов и представителей дипломатических миссий стран, также потерявших своих граждан.

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Дата
17
февраля

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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