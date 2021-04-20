В Украине зарегистрировали вакцину южнокорейского производства

В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства.
Препарат должны доставить в Украину в рамках инициативы COVAX, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке", - сообщил Степанов.
Вакцины AstraZeneca и CoviShield идентичны. Корейскую вакцину используют для прививки второй дозой тех, кто ранее вакцинировался вакциной AstraZeneca индийского производства.
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Украина всего должен получить 367 тыс. доз. Часть оставят для прививки лиц, которые уже вакцинировались CoviShield. Остальные используют для первой прививки.
В Киеве вакциной Pfizer начали прививать пациентов и сотрудников интернатов для пожилых людей. Столица всего получила 4680 доз этой вакцины. Ею прививают иждивенцев и работников 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и госпиталя ветеранов войны МЗ Украины.
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