В Украине зарегистрировали вакцину южнокорейского производства

Зарегистрировали AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. Фото: Reuters

В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства.

Препарат должны доставить в Украину в рамках инициативы COVAX, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена ​​на южнокорейской площадке", - сообщил Степанов.

Вакцины AstraZeneca и CoviShield идентичны. Корейскую вакцину используют для прививки второй дозой тех, кто ранее вакцинировался вакциной AstraZeneca индийского производства.

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Украина всего должен получить 367 тыс. доз. Часть оставят для прививки лиц, которые уже вакцинировались CoviShield. Остальные используют для первой прививки.

В Киеве вакциной Pfizer начали прививать пациентов и сотрудников интернатов для пожилых людей. Столица всего получила 4680 доз этой вакцины. Ею прививают иждивенцев и работников 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и госпиталя ветеранов войны МЗ Украины.