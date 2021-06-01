В Украине зарегистрировали произведенную в ЕС Covid-вакцину

Вакцину будут колотить сотрудникам МВД, СБУ и людям в возрасте от 65 лет. Фото: Reuters

В Украине зарегистрировали для экстренного медицинского применения вакцину AstraZeneca, изготовленную в ЕС.

Препарат разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Вакцина производится в Италии, ее уже одобрила ВОЗ. Великобритания, ЕС, Индия и Канада также уже дали разрешение на ее использование", - говорится в сообщении.

Действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин против коронавируса и сокращает ее до пяти дней. В Минздраве ожидают, что до 6 июня, в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca.

Препаратом будут прививать тех, у кого прошел 12-недельный интервал после первой прививки. В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников ООС, соцработников и священнослужителей. Также эту вакцину будут колоть сотрудникам МВД, СБУ и людям в возрасте от 65 лет. Вторую дозу вакцины гарантированно получат общественники или люди, которые вакцинировались остаточными дозами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных

В Украине уже прививают вакциной от AstraZeneca. Препарат Covishield изготовлен не в ЕС, а индийским Институтом сыворотки крови. А вакцина AstraZeneca-SKBio производится в Корее. Все вакцины AstraZeneca, независимо от страны производства, являются идентичными по составу и технологиям изготовления. Они не рассматриваются как различные вакцины и взаимозаменяемы. В то же время Украина все же должна зарегистрировать изготовленную в ЕС вакцину AstraZeneca как отдельный препарат.