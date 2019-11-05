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вторник, 05 ноября 2019 17:20

В Украине заработает Программа медицинских гарантий

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В Украине заработает Программа медицинских гарантий
Программа медицинских гарантий включает 6 видов медицинской помощи. Фото: из открытых источников

На реализацию программы из Государственного бюджета предусмотрено 72 млрд грн. Ее начнут внедрять 1 апреля 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Программа медицинских гарантий включает 6 видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсация лекарственных средств", - говорится в сообщении.

На оплату услуг первичной медицинской помощи планируется выделить 19100000000 грн. Это на 3,9 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Выделенные в программе приоритетные состояния и болезни будут оплачиваться по повышенному тарифу.

Всего в проекте Госбюджета предусмотрено финансирование на лечение:

мозгового инсульта - 1 млрд грн;

инфаркта - 215,2 млн грн;

роды - 1,7 млрд грн

неонатальную помощь - 1,3 млрд грн.

В столице проходит "Конопляный марш свободы". Люди выступают за легализацию доступа к медицинскому каннабису, который помогает онкобольным легче переносить боль.

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