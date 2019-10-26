Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн

В столице проходит "Конопляный марш свободы". Люди выступают за легализацию доступа к медицинскому каннабису, который помогает онкобольным легче переносить боль.
Участники марша направляются от здания Кабмина правительственным кварталом в Верховную Раду, пишет "24 канал".
"Вопрос, который нас волнует - урегулирование медицинского каннабиса законом. Требуем безотлагательного внесения законопроекту в Верховную Раду. Речь идет о переквалификации каннабиса и его действующего вещества с запрещенной на такой статус, где контролируемый государством ограничен оборот возможен для медицинских пациентов", - объясняет один из организаторов акции.
По его словам, каннабис надо исключить из перечня наркотических веществ. Однако о его свободной продаже активисты не говорят.
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В Украине около 2 млн больных, нуждающихся в помощи медицинского каннабиса.
Легализация в Украине марихуаны (каннабиса) в медицинских целях предусматривать, что доступ к ней будут иметь только тяжело больные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.
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