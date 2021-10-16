В Украине запустят электронные рецепты на все лекарства

Весной в Украине введут электронные рецепты для всех лекарств. Фото: ua.depositphotos.com

Украина перейдет на электронные рецепты для всех лекарств.

Это планируют запустить весной 2022 года, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинах. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, Интернет есть", - заявил Ляшко.

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Министр также отметил, что ситуация с сетью в больницах не идеальная, однако "уже на твердую четверку по интернету".

В случае, если проблемы все же возникли, Ляшко рекомендовал обращаться на "горячую линию" Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения вопросов.

С 1 октября пациенты с диабетом могут получить инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам. Главное, чтобы аптека имела договор с Национальной службой здоровья Украины по направлению реимбурсации инсулинов. Проверить, так ли это, можно по телефону контакт-центра 1677 или на сайте НСЗУ на в разделе Е-данных.