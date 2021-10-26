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вторник, 26 октября 2021 15:32

В Украине запустили реестр педофилов

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В Украине запустили реестр педофилов
Реестр педофилов заработал в Украине в тестовом режиме. Фото: pixabay.com

В Украине в тестовом режиме запустили единый реестр лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Доступ к нему получат все правоохранители, говорится на сайте Министерства юстиции.

"Цель реестра - обезопасить, например, учебные либо лечебные учреждения, или других людей, которые работают с детьми от того, чтобы взять такого человека на работу. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении", - заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Информация о педофилах будет храниться даже после отбывания наказания. По состоянию на 26 октября в реестре есть данные о 171 лице, которых судили за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Внесение новых лиц будет происходить исключительно по постановлению суда. Такая процедура предотвращает нарушение прав человека и гарантирует беспристрастность решения правоохранителей о появлении определенного человека в этом реестре.

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В детской поликлинике Киева на девочку напал педофил. Произошло это 26 августа около 11:30 в туалете медучреждения. 7-летняя девочка пошла в туалет на втором этаже. Ее не было 2-3 мин., но за это время ребенок пережил ужас, рассказала мать. Педофила разыскивают. На вид ему более 40 лет, светло-рыжие волосы, рост 165-170 см, среднего телосложения, немного хромает на правую ногу.

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Дата
26
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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