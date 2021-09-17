Извращенец в поликлиниках "охотился" на малолетних девочек и снимал штаны

В Киеве за решетку отправили мужчину, который в детских поликлиниках приставал к девочкам 4 и 5 лет. Им демонстрировал свой половой орган.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Инцидент произошел осенью 2019 года в Деснянском районе столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В квартире женщины нашли порно с 5-летней дочерью
"Пользуясь временным отсутствием посторонних лиц, мужчина демонстрировал свой половой орган девочке, которую заметил в коридоре поликлиники на ул. Маяковского. Через некоторое время совершил такие же действия в отношении второго ребенка в коридоре поликлиники на Выгуровском бульв.", - говорится в сообщении.
Задержали мужчину очевидцы инцидента. После чего передали его правоохранителям. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.
В детской поликлинике Киева на девочку напал педофил. Произошло это 26 августа около 11:30 в туалете медучреждения. 7-летняя девочка пошла в туалет на втором этаже. Ее не было две-три минуты, но за это время ребенок пережил ужас, рассказала мать. Педофила разыскивают. На вид ему более 40 лет, светло-рыжие волосы, рост 165-170 см, среднего телосложения, немного хромает на правую ногу.
Комментарии