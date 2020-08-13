В Украине запустили платежную систему Facebook Pay

Facebook Pay доступен только в десктопной версии. Фото: Reuters

В Украине запустили универсальный кошелек для сервисов компании Facebook - Facebook Pay.

Сейчас через приложение можно сделать пожертвование через встроенный механизм сбора денег на Facebook. Об этом сообщает Liga.Tech.

В то же время, пользователи приложения могут купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блоггеров.

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"Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal. Пока Facebook Pay доступен только в десктопной версии. Facebook Pay - система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Компания запустила ее в ноябре 2019 года. Система позволяет проводить платежи внутри сервисов компании подключите банковскую карту платежных систем Mastercard, Visa и PayPal. С ее помощью можно покупать товары внутри Instagram и проводить денежные переводы внутри Messenger и WhatsApp ", - говорится в сообщении.

Какие опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp, пока неизвестно.

На Facebook, владельца Instagram, подали иск о незаконном сборе биометрических данных пользователей. Компанию обвиняют в хранении данных более 100 млн пользователей Instagram и незаконном получении выгоды из этой информации. Согласно иску, эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальное сбора биометрических данных.