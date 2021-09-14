В Украине заканчивается бабье лето

Среда в Украине еще будет теплой. Температура воздуха 15 сентября будет колебаться в пределах +17...22°С.

На юге будет стоять жара в пределах до +20...25°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Спасибо этому бабьему лету - начинаем ждать следующее. В выходные уже ожидаются изменения атмосферного давления, депрессивные приступы дождя и коварные ветры. Нам не привыкать, но мы же знаем - потом придет солнце и разгонит всю эту хулиганистую метеобратию", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko На юге еще будет жарко

Дожди завтра маловероятны, практически повсюду будет преобладать солнечная малооблачная погода.

В Киев среда также принесет много солнца. Дневная температура воздуха в столице будет достигать +18...20°С.

А на следующей неделе уже придет привычная украинская погода с перепадами температуры.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.