В Украине зафиксировали 3,645 млн случаев Covid-19

В Украине обнаружили 2,8 тысяч новых заражений. Фото: ua.news

За сутки 25 декабря в Украине зарегистрировали 2 810 новых случаев коронавируса.

Среди новых заболевших 240 детей и 30 медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За сутки госпитализировали 1 832 человека, поправилось - 4 279 человек. Летальных случаев – 138.

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За все время пандемии в Украине заболело 3 645 124 человека, болезнь унесла жизни 94 838 украинцев.

24 декабря в Украине зафиксировали 5 276 новых случаев Covid, 268 больных умерли. Ученые назвали некоторые новые симптомы штамма Omicron, на которые нужно обратить внимание. Заболевшие люди заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с Covid-19.