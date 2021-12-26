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воскресенье, 26 декабря 2021 10:05

В Украине зафиксировали 3,645 млн случаев Covid-19

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В Украине зафиксировали 3,645 млн случаев Covid-19
В Украине обнаружили 2,8 тысяч новых заражений. Фото: ua.news

За сутки 25 декабря в Украине зарегистрировали 2 810 новых случаев коронавируса.

Среди новых заболевших 240 детей и 30 медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За сутки госпитализировали 1 832 человека, поправилось - 4 279 человек. Летальных случаев – 138.

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За все время пандемии в Украине заболело 3 645 124 человека, болезнь унесла жизни 94 838 украинцев.

24 декабря в Украине зафиксировали 5 276 новых случаев Covid, 268 больных умерли.

Ученые назвали некоторые новые симптомы штамма Omicron, на которые нужно обратить внимание. Заболевшие люди заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с Covid-19.

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Дата
26
декабря

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