В Украине за неделю корью заболели почти полтысячи людей

В Украине за неделю корью заболели 485 человек. Фото: UkrMedia

В Украине за неделю корью заболели 485 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

"В течение 27-й недели 2019 корью заболели 485 человек - 207 взрослых и 278 детей. С 28 июня по 4 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в городе Киев (49 больных), Хмельницкий (40), Харьковской (37), Черновецкой (37) и Днепропетровской (37) областях. С начала года корью заболели 55776 человек - 26112 взрослых и 29584 ребенка, из них 18 умерли ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, с лета 2017 года, когда произошел первый вспышка заболевания, корью переболели более 110 тыс. украинцев. В Минздраве отмечают, что единственным надежным способом предотвращения болезни является своевременная вакцинация.

На Львовщине в 24-летнего Андрея Г. корь привел к воспалению мозга. Мужчине поставили диагноз коревой менингоенцифалит, когда он заразился корью от старшего брата. Прививки от болезни не было. Это стало причиной осложнения.