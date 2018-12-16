В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности

В Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров. Фото: Кramola

Без разграничения налогов и взносов на социальное страхование в Украине не смогут выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий.

На данный момент в стране на 10 работающих приходится 11 пенсионеров. Об этом сообщил руководитель Пенсионного фонда Евгений Капинус.

Еще в начале года Минсоцполитики анонсировало перерасчет пенсий из-за изменения прожиточного минимума с 1 декабря 2018 года. Позже появилась официальное предложение Кабмина к Верховной Раде перенести сроки введения накопительной пенсионной системы с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года из-за нехватки средств в госбюджете. Так, застрахованные лица, которым на 1 января 2020 останется меньше 10 лет до пенсии, смогут отказаться от страховых взносов в накопительную систему. Сообщалось, что со следующего года минимальный пенсионный стаж ежегодно увеличиваться на 12 месяцев. Таким образом к 2028 году он составит 35 лет.

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С 1 января Укрпочта может прекратить выплату пенсий в селах. Ее руководство требует повысить тариф на доставку.