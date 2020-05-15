В Украине вымирает рыба, загрязненные водоемы - Всемирный фонд дикой природы

Украине советуют следить за состоянием водоемов. Фото: Корреспондент

Украинская экологическая инспекция должна заниматься вопросами соблюдения законодательства о водоемах, которое должно работать по европейскому образцу.

В Украине по ряду причин загрязнены реки, говорится в материале руководителя практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольги Денищик.

"Если говорим о Закарпатье, например, бассейн Тисы, очень красивой важной реки, там проблемой является неработающие очистные сооружения, в частности те, которые были разрушены во время наводнения 1998 года", пишет эксперт.

Кроме того, у украинцев не развита культура экологичного поведения.

"Еще не закрепилось понимание, что пластиковые бутылки нельзя бросать в воду. Венгры ежегодно ловят в Тисе большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины. По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай. За это ежегодно Украина получает чек от Венгрии. Это позор", говорит Денищик.

Кроме того, из-за слабой экологической политики в отношении водоемов, в Украине нарушается естественный баланс обитания рыб.

Трудно исследовать количество рыб в водоемах…средств на государственные исследования практически нет. Толстолобик и белый амур, которых покупают на рынках, не является украинской рыбой. Это рыбы, которых искусственно запускают в реки, чтобы они росли, а потом - чтобы их выловили, пишут авторы.

"Эту практику надо менять. Нельзя в природные водоемы запускать виды, которые не являются естественными для этой территории. Необходима программа по восстановлению мест, где рыба может нереститься естественно", говорится в материале.

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Ранее сообщалось, что в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах рек.